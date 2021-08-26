В Германии леопард покусал за голову модель во время фотосессии

В Германии леопард покусал за голову модель во время фотосессии

Женщина зашла в вольер, где находились хищники.

В немецком городе Небра леопард напал на 36-летнюю модель во время фотосессии в приюте, где находятся животные-участники шоу и выставок.

Об этом сообщает BBC News.

Согласно данным полиции, женщину доставили в больницу. Она получила серьезные травмы головы после того, как зашла в вольер, где живут два леопарда — Трой и Парис.

Неясно, для чего ее снимали, и кто организовал съемку. Известно, что оба леопарда когда-то снимались в рекламе Panasonic.

"Он (леопард) постоянно кусал меня за щеку, за ухо, за голову", — рассказала пострадавшая Джессика Лейдольф.

Владелица приюта, 48-летняя Биргит Штах, отказалась от комментариев.

Защитники животных Peta также отреагировали на нападение, призвав содержать диких кошек только в официальных зоозащитных центрах, где их нельзя использовать в коммерческих целях.

Власти расследуют нападение.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разорвала двух мужчин на глазах у их друга, который успел вскарабкаться на дерево и спастись.

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