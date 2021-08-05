В Одессе мужчина привел на пляж истощенного леопарда (видео)

Четверолапый был привязан возле шезлонгов.
В Одессе на одном из пляжей мужчина отдыхал вместе с леопардом. Четверолапого он привязал рядом с шезлонгами.
Видео с маленьким хищником пользователи загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как рядом с отдыхающими, которые лежат на шезлонгах, привязан леопард. Судя по всему, "котенка" сковал хозяин, который боялся, что животное убежит. В то же время четвероногий пытался снять поводок, однако сделать этого у него не получилось.
Со своей стороны очевидцев возмутило то, как леопард выглядел: он кажется замученным и изможденным.
"Состояние малыша нездоровое. Но хозяина это явно не беспокоит, он преспокойно отдыхает на пляже", — отметили в описании ролика.
Напомним, что двое отдыхающих заметили крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера на Арабатской Стрелке.