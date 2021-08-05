"Дельта" пробирается в Украину: зафиксировано уже почти 150 случаев

"Дельта" пробирается в Украину: зафиксировано уже почти 150 случаев

По словам Кузина, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.

Штамм коронавируса "Дельта" находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.

"Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны", — сказал Кузин.

Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская области, Черновцы и Киев.

"Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты", — отметил Кузин.

Напомним:

В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали первый случай заражения "индийским" штаммом коронавируса "Дельта".

коронавируса "Дельта". Также в Черновцах подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом "Дельта".

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