С ветерком: в Одессе на машине катали леопарда (видео)

Хищника удерживали благодаря ошейнику и поводку.
В Одессе заметили неизвестных мужчин, которые на машине с открытым окном возили леопарда.
Хищника успел заснять водитель, проезжавший рядом машины. На нем видно, что леопард сидит на ногах пассажира переднего сиденья. Причем на шее животного есть ошейник и поводок.
Пятнистый пассажир вел себя спокойно.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, внедряющая новые нормы содержания животных и обращения с ними. Сейчас существует ряд ограничений в обращении с животными. К примеру, теперь в Украине запрещено оставлять собак без присмотра возле магазинов или откармливать птиц для фуа-гра.