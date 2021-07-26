С ветерком: в Одессе на машине катали леопарда (видео)

С ветерком: в Одессе на машине катали леопарда (видео)

Хищника удерживали благодаря ошейнику и поводку.

В Одессе заметили неизвестных мужчин, которые на машине с открытым окном возили леопарда.

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Хищника успел заснять водитель, проезжавший рядом машины. На нем видно, что леопард сидит на ногах пассажира переднего сиденья. Причем на шее животного есть ошейник и поводок.

Пятнистый пассажир вел себя спокойно.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, внедряющая новые нормы содержания животных и обращения с ними. Сейчас существует ряд ограничений в обращении с животными. К примеру, теперь в Украине запрещено оставлять собак без присмотра возле магазинов или откармливать птиц для фуа-гра.

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