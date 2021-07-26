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Звезда канала 1+1 объявил, что женится

Звезда канала 1+1 объявил, что женится

instagram.com/iusypchuk_bogdan

Богдан Юсипчук интригует поклонников.

Ведущий программы "ЖВЛ", обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук заинтриговал поклонников.

Так, ведущий намекнул, что собирается жениться. Прямо звезда об этом не сказал, однако в своем Instagram оставил характерные сообщения. "Вы сейчас ох*реете ... Потому что я и сам ох*рел ... Но ... Похоже, я созрел ...", — написал Юсипчук под одним из фото, которое сопроводил хэштегом #нехолостяк #wedding.

Под другой фотографией Богдан написал: "К черту все, я готов", и вновь сопроводил пост тегами #wedding #свадьба #жених.

В сторис своего фотоблога Юсипчук отметил, что у него все практически готово — платье, кольца, гости и уже даже есть ведущая, однако торт жених и невеста еще активно ищут где заказать. Также Богдан сообщил фолловерам, что они с возлюбленной все успевают, а накануне важнейшего дня устроят небольшую пати.

Свою невесту Юсипчук фанам еще не представил и до последнего интригует, кто она.

В начале 2020-го Богдан представил свою девушку Елену / ©
В начале 2020-го Богдан представил свою девушку Елену

Отметим, что в январе 2020-го Богдан Юсипчук впервые представил миру свою любимую. Об избраннице Богдана известно не много, ее зовут Елена, она живет в Одессе. Вполне возможно, что именно Елена вскоре пойдет под венец с Богданом. О женщине, которая сумела завладеть сердцем самого красивого мужчины в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією" рассказала Соломия Витвицкая.