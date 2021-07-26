Под Киевом шла ожесточенная битва: что происходило (видео)

Патриотический фестиваль искусств "под Покровом Тризуба" в парке Победы в Боярке длился два дня подряд.

В Боярке под Киевом происходила ожесточенная битва. В рамках патриотического фестиваля искусств "под Покровом Тризуба" военные реконструкторы воссоздали события почти 80-летней давности, произошедшие на Волыни. Там в 1944-м бойцы УПА дали бой солдатам Вермахта, чтобы получить ценные документы. Как все было — в сюжете "ТСН.Ранок" за 26 июля.

Патриотический фестиваль искусств "Под Покровом Тризуба" в парке Победы в Боярке длился два дня подряд.

"За красную ленту вход воспрещен. Там с минуты на минуту начнется реконструкция событий 1944 года. Ожесточенный бой на Волыни — между украинской повстанческой армией против бойцов Вермахта. Немецкие военные везут ценные документы и даже не знают, что повстанцы уже подстерегают их в засаде. Убийцы встречают врага плотным огнем из ружей... Забирают документы. Силы не равны, немцы в большинстве и имеют три пушки, украинцы — разве что стрелковое оружие. Потери у обеих сторон, забирают раненых, и оказывают первую помощь. Казалось бы, у немцев все шансы на победу, но убийцы идут в наступление и забирают оружие. Бой окончен, УПА победила, все немцы убиты. Слава Украине!", — говорится в сюжете

Представление длилось полчаса. В воссозданном бою приняли участие полсотни реконструкторов.

Реконструктор Виталий "воевал" на стороне Германии: "В данном случае я оделся в форму унтер-офицера немецкой армии 172 пехотного полка, который пытался отбить эти документы, но безуспешно, как вы видели".

А по другую сторону, совершенно измученный, и по легенде даже убитый, борец за Украину Антон: "Я на стороне Украинской повстанческой армии. Я выполнял роль пулеметчика. Я героически погиб в бою, потому что, к сожалению, выживали не все, так было исторически, и так было на самом деле".

После боя зрители бегут на место реконструкции собирать гильзы на память о победе украинцев, ну и конечно, делать фотографии — и с немцами, и с винами УПА.

Авторы: Татьяна Демух, Алексей Жиленко

Новости Украины: в Боярке реконструкторы воссоздали события боя УПА с солдатами Вермахта

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