Звезда советского кино Екатерина Васильева ушла в монастырь

Артистка приняла монашеский постриг.

Звезда советского кино Екатерина Васильева, известная многим по игре в фильмах "Чародеи" и "Экипаж", ушла в монахини.

Об этом стало известно из Telegram-канала коллега Васильевой, актрисы Марии Шукшиной. Артистка разместила снимок, на котором некогда кинозвезда изображена в одежде монахини.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" — подписала фото Шукшина.

Отметим, что Екатерина Васильева еще в 1993 году решила уйти из актерской профессии и стать послушницей в ярославском Толгском монастыре. Но через несколько лет вернулась к актерству. Единственный сын актрисы Дмитрий Рощин является настоятелем московского Храма Святителя Николая на Трех Горах.

На счету Екатерины Васильевой несколько десятков киноролей. Многим она известна по лентам "Чародеи", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Приходи на меня посмотреть", "Обыкновенное чудо".

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