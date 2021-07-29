В Индии разъяренный слон затоптал человека (видео)

Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В индийском районе Голагат, штат Ассам, 45-летнего мужчину затоптал разъяренный слон, который бросился на толпу.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Около 100 слонов со слонятами переходили дорогу. На кадрах видно, как толпа людей расступилась, чтобы животным пройти.

Однако местные жители начали дразнить слонов.

Слоны уже почти исчезли в лесу, как вдруг последнее животное из стада побежало в сторону людей.

Мужчину, который споткнулся и упал в канаву рядом с дорогой, слон раздавил. Индийца доставили в больницу, однако через несколько часов он скончался от полученных травм.

Ранее стало известно, что 18-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

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