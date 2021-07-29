Рекордная цена на газ в Европе: чего ждать Украине

Рекордная цена на газ в Европе: чего ждать Украине

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума.

Стоимость природного газа на нидерландском газовом хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед) достигла отметки 483,8 доллара/тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают "Украинские Новости".

Согласно им, 8 июля цена на газ начала увеличиваться и 9 июля составила 450,8 доллара/тыс. куб м газа.

При этом 15 июля цена на газ в Европе снизилась до 429,2 доллара/тыс. куб м газа, Однако 16 июля она вновь стала расти и составила 439,7 доллара/тыс. куб м газа, а 28 июля она выросла до 483,8 доллара/тыс. куб. м.

В свою очередь директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, отметил, что отказ "Газпрома" увеличить прокачку газа через Украину является одной из причин роста цен. Он считает, что искусственно созданная монополия российским "Газпромом" не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС.

"Сегодня на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за мегаватт ч. Это исторический максимум. И это в 10 раз больше чем в мае прошлого года. Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика — это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводит к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС ", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним:

27 июля 2021 года российская компания "Газпром" в очередной раз отказалась бронировать дополнительную прерывистую транзитную мощность через Украину на август. В результате, часть мощностей украинской ГТС оказалась невостребованной.

дополнительную прерывистую транзитную мощность через Украину на август. В результате, часть мощностей украинской ГТС оказалась невостребованной. Во вторник, 27 июля, "Оператор газотранспортной системы Украины" выставил на аукцион дополнительные — прерывистые — транзитные мощности на июль, но ответа на это предложение от "Газпрома" не дождался.

дополнительные — прерывистые — транзитные мощности на июль, но на это предложение от "Газпрома" дождался. В российском концерне продолжают использовать украинский транзит с минимальной нагрузкой — в июле это составляет 124 млн кубометров. Согласно долгосрочному бронированию украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров "Газпром" имеет возможность транспортировать 109 млн кубометров газа в сутки. Необходимых 15 млн кубометров твердых мощностей было забронировано дополнительно на аукционе 19 июля.

— в это составляет Согласно долгосрочному бронированию украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров "Газпром" Необходимых твердых мощностей дополнительно на аукционе 19 июля. Нежелание российского монополиста увеличивать транзит украинские газовики называют "шантажом" Европы. По их информации, закачки в подземные хранилища находится на минимальных значениях, поэтому новую зиму Европа может встретить без достаточных запасов голубого топлива.

российского монополиста украинские газовики По их информации, закачки в подземные хранилища находится на минимальных значениях, поэтому новую зиму Европа может встретить без достаточных запасов голубого топлива. Между тем российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход Украины, почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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