Вперше за 80 років: на Шрі-Ланці народилися слоненята-близнюки

Вперше за 80 років: на Шрі-Ланці народилися слоненята-близнюки

Двоє хлопчиків-малят почуваються добре, і не відходять від мами.

Рідкісне поповнення - на Шрі-Ланці вперше за 80-т років народилися слоненята-близнюки. Радісна подія сталася у центрі, який опікується цими тваринами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Новини світу: на Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки

Мамою стала 25-річна слониха на ім'я Сурангі, батьком - 17-річний самець з цього ж парку. Малята - а це двоє хлопчиків - почуваються добре, і не відходять від мами. Востаннє слоненята-близнюки народжувалися на Шрі-Ланці аж у 1941-му році.

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