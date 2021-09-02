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На западе задерживаются еще три поезда: список

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На западе задерживаются еще три поезда: список

УНИАН

Задержка до трех часов.

Из-за погодных условий задерживаются еще три поезда на Западной Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразализныци" в своем Telegram-канале.

По состоянию на 12:00 задерживаются поезда:

  • №82 Киев — Ужгород (задержка составляет три часа)
  • №108 Одесса — Ужгород (один час)
  • №135 Черновцы — Белгород-Днестровский (30 минут).

Как сообщалось, "Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области из-за обстрелов Авдеевки в субботу, 28 августа. Ограничения продлили до 3 сентября. К слову, предварительно планировалось до 30 августа. Так, поезд №136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка — до станции Очеретино.

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