На западе задерживаются еще три поезда: список

На западе задерживаются еще три поезда: список

Задержка до трех часов.

Из-за погодных условий задерживаются еще три поезда на Западной Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразализныци" в своем Telegram-канале.

По состоянию на 12:00 задерживаются поезда:

№82 Киев — Ужгород (задержка составляет три часа)

№108 Одесса — Ужгород (один час)

№135 Черновцы — Белгород-Днестровский (30 минут).

Как сообщалось, "Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области из-за обстрелов Авдеевки в субботу, 28 августа. Ограничения продлили до 3 сентября. К слову, предварительно планировалось до 30 августа. Так, поезд №136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка — до станции Очеретино.

Последствия обстрела Авдеевки

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