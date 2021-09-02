На Буковині вже 9 днів шукають зниклого у лісі грибника

На Буковині вже 9 днів шукають зниклого у лісі грибника

67 рятувальників продовжують пошуки чоловіка.

У Чернівецькій області вже 9 днів поспіль шукають 60-річного чоловіка, який пішов до лісу по гриби. Зниклого безвісти намагаються розшукати у лісових масивах у Вижницькому районі.

Про це пише інформагентство "АСС" з посиланням на пресслужбу поліції і рятувальників області.

"Пошукові роботи зниклого грибника досі тривають. Рішення з приводу завершення пошуків наразі немає. Групи обстежують ліси, яри та балки", - розповів речник ДСНС області Сергій Бабчук.

Розшукати грибника намагаються 67 рятувальників, а також правоохоронці і волонтери.

Водночас у поліції розповіли, що 26 серпня відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Зазначимо, що кримінальне провадження за цією статтею відкриваються щоразу під час пошуків зниклих людей.

"Пошукові роботи будуть тривати поки зниклого чоловіка не знайдуть", - зазначили у пресслужбі поліції Чернівецької області.

Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили 25 серпня поблизу хутора Фальків Вижницького району. Відомо, що він їхав по гриби в авто зі знайомими і забув телефон у машині, через що з ним немає зв'язку.

Кілька сотень рятувальників, лісівників та волонтерів обійшли вже понад тисячу гектарів території, втім, поки марно. Пошуки ускладнили дощі. Припускають, що грибник міг вийти з лісу та випадково перетнути румунський кордон неподалік. Родичі ж переконують - чоловік гарно орієнтувався у лісі, тож, непокояться, що йому могло стати зле.

Новини України: на Буковині вже шосту добу шукають зниклого в лісі 60-річного чоловіка

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