Pfizer почала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Pfizer почала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших ознаках захворювання.

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про завершальний етап стадії випробування таблеток від коронавірусу. Препарати тестуватимуть на пацієнтах із симптомами COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Випробування будуть проводитися на дорослих людях, які не потребують госпіталізації. Препарат протестують на 1140 учасниках.

Так, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших ознаках захворювання.

У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на можливе використання таблеток в екстрених випадках.

Досі в США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.

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