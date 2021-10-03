Китайські військові літаки наблизилися до Тайваню: що сталося

Китайські військові літаки наблизилися до Тайваню: що сталося

Тайвань направив свої ВПС назустріч китайським літакам.

Тайвань повідомив про другому наближенні військових літаків Китаю за добу до проголошеної пізнавальної зоні ППО острова.

Про це інформує NBC News.

КНР направила 20 літаків в район архіпелагу Пратас. Тайванські військові додали, що направили свої ВПС назустріч китайським літакам.

Раніше ВПС Китаю направили 38 бойових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню, що стало рекордною кількістю.

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Ситуація з Тайванем виникла в 1949 році, коли була проголошена комуністична Китайська Народна Республіка, а частина партії Гоміньдан влаштувалася на острові Тайвань.

Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", мовляв, не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. Але у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

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