Хлое Кардашян в очередной раз разошлась с Тристаном Томпсоном — СМИ

Мужчину снова заметили в компании других женщин.

Американская звезда реалити Хлое Кардашян, которая в последнее время снова сблизилась с отцом своего ребенка, баскетболистом Тристаном Томпсоном, в очередной раз разошлась с ним.

Пара, которая якобы возродила свои отношения после измен спортсмена, сейчас решила пойти разными жизненными путями. И причиной опять же стала тяга Томпсона к другим женщинам.

instagram.com/khloekardashian

Как говорится в издании E! News, о расставании пары стало известно буквально через несколько часов после того как 30-летний Томпсон был замечен с тремя женщинами на вечеринке, которая на днях прошла в особняке Дрейка.

"Тристан тусовался с Дрейком, Дидди и Крисом Брауном большую часть ночи. Его видели с несколькими девушками, а потом он пошел с тремя в отдельную комнату. Казалось, он в отличном настроении и ему хотелось вечеринки. Он пил и гулял до раннего утра", — отметил очевидец.

Кроме того, говорят, что Томпсон говорил всем, что холостяк.

instagram.com/khloekardashian

Напомним, что отношения Хлое Кардашян и Тристана Томпсона начались в 2016 году. Через два года звезда забеременела, и уже тогда появились первые слухи об изменах любимого. Позже они подтвердились многочисленным фото и видео, сделанными папарацци.

Однако после расставания, пара продолжила общение ради дочери Тру. А уже в прошлом году в западных СМИ начала появляться информация о возможном воссоединении экс-возлюбленных, но тогда Хлое поспешила их опровергнуть, но весной этого года спровоцировала новую волну слухов о возможных помолвке и возрождение семьи.

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