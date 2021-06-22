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Выпуск ТСН.12:00 за 22 июня 2021 года

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Выпуск ТСН.12:00 за 22 июня 2021 года

Новости Украины: харьковский дельфинарий планирует объявить конкурс на лучшее имя для новорожденного

Сюжеты выпуска

День памяти, соревнования пожарных, пиономания и другое, - в выпуске ТСН.12:00 за 22 июня 2021 года

                     