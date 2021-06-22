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Випуск ТСН.12:00 за 22 червня 2021 року

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Випуск ТСН.12:00 за 22 червня 2021 року

Новини України: харківський дельфінарій планує оголосити конкурс на краще ім'я для новонародженого

Сюжети випуску

День пам'яті, змагання пожежників, півономанія та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 22 червня 2021 року

                     