Помер відомий фізик та дипломат Богдан Соколовський

Йому було 67 років.

У середу, 23 червня, помер український фізик, дипломат і політик Богдан Соколовський, який у 2008-2010 роках був уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила медіаекспертка Лариса Мудрак.

"Богдан Соколовський пішов у засвіти. Сьогодні. Політик. Дипломат. Фізик", - написала вона.

Варто зазначити, що Богдан Соколовський закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, є кандидатом фізико-математичних наук та понад 20 років працював у галузі експериментальної фізики спецматеріалів і спецтехнологій.

Від 1993 року працював на дипломатичній роботі в МЗС України (працював у ФРН, США, Австрії, був начальником управління економічного і науково–технічного співробітництва МЗС). У 1989—1999 роках, від 2011 — член Народного Руху України. Одружений, має двох дітей.

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