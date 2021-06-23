Протягом доби бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Протягом минулої доби, 22 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 15 червня.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поруч з Красногорівкою - зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Біля Водяного, на Приазов’ї, терористи застосували міномети120-го калібру та гранатомети різних систем. У напрямку Світлодарська - міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У районі Мар'їнки та Світлодарська зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на ранок 23 червня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню біля Новоселівки, Майорська в південного.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає, наголосили у штабі.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

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