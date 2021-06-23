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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 835 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 2 292 одужали. Було проведено 48 197 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

212611

241

5185

5

202942

229

Вінницька

71017

20

1688

1

69019

33

Волинська

62052

13

1190

4

60316

78

Дніпропетровська

135339

36

4403

2

128925

121

Донецька

90440

51

2335

6

87395

115

Житомирська

88312

17

1784

2

85976

50

Закарпатська

62055

21

1602

1

60084

10

Запорізька

104377

15

2420

0

101249

37

Івано-Франківська

86613

7

2092

4

84247

98

Київська

127071

38

2738

2

122801

55

Кіровоградська

20578

9

836

1

18923

9

Луганська

26517

23

936

4

25230

79

Львівська

137266

52

3640

6

131857

139

Миколаївська

69798

23

1837

1

67420

12

Одеська

140404

30

2968

5

135600

148

Полтавська

77724

35

1848

6

75478

63

Рівненська

79375

38

1204

0

77746

123

Сумська

77744

26

1308

1

75809

143

Тернопільська

69986

4

1196

0

68256

49

Харківська

148320

26

3494

6

143469

320

Херсонська

35635

9

1132

9

33861

46

Хмельницька

88795

26

1858

1

86106

47

Черкаська

81606

41

1301

2

79384

140

Чернівецька

79890

19

1789

0

77548

40

Чернігівська

57452

15

1339

1

55620

108

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 230 977 осіб
  • Одужало – 2 155 261.
  • Летальних випадків –  52 123.

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