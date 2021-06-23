Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 835 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 2 292 одужали. Було проведено 48 197 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
212611
|
241
|
5185
|
5
|
202942
|
229
|
Вінницька
|
71017
|
20
|
1688
|
1
|
69019
|
33
|
Волинська
|
62052
|
13
|
1190
|
4
|
60316
|
78
|
Дніпропетровська
|
135339
|
36
|
4403
|
2
|
128925
|
121
|
Донецька
|
90440
|
51
|
2335
|
6
|
87395
|
115
|
Житомирська
|
88312
|
17
|
1784
|
2
|
85976
|
50
|
Закарпатська
|
62055
|
21
|
1602
|
1
|
60084
|
10
|
Запорізька
|
104377
|
15
|
2420
|
0
|
101249
|
37
|
Івано-Франківська
|
86613
|
7
|
2092
|
4
|
84247
|
98
|
Київська
|
127071
|
38
|
2738
|
2
|
122801
|
55
|
Кіровоградська
|
20578
|
9
|
836
|
1
|
18923
|
9
|
Луганська
|
26517
|
23
|
936
|
4
|
25230
|
79
|
Львівська
|
137266
|
52
|
3640
|
6
|
131857
|
139
|
Миколаївська
|
69798
|
23
|
1837
|
1
|
67420
|
12
|
Одеська
|
140404
|
30
|
2968
|
5
|
135600
|
148
|
Полтавська
|
77724
|
35
|
1848
|
6
|
75478
|
63
|
Рівненська
|
79375
|
38
|
1204
|
0
|
77746
|
123
|
Сумська
|
77744
|
26
|
1308
|
1
|
75809
|
143
|
Тернопільська
|
69986
|
4
|
1196
|
0
|
68256
|
49
|
Харківська
|
148320
|
26
|
3494
|
6
|
143469
|
320
|
Херсонська
|
35635
|
9
|
1132
|
9
|
33861
|
46
|
Хмельницька
|
88795
|
26
|
1858
|
1
|
86106
|
47
|
Черкаська
|
81606
|
41
|
1301
|
2
|
79384
|
140
|
Чернівецька
|
79890
|
19
|
1789
|
0
|
77548
|
40
|
Чернігівська
|
57452
|
15
|
1339
|
1
|
55620
|
108
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 230 977 осіб
- Одужало – 2 155 261.
- Летальних випадків – 52 123.