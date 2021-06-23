Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 835 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 2 292 одужали. Було проведено 48 197 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 212611 241 5185 5 202942 229 Вінницька 71017 20 1688 1 69019 33 Волинська 62052 13 1190 4 60316 78 Дніпропетровська 135339 36 4403 2 128925 121 Донецька 90440 51 2335 6 87395 115 Житомирська 88312 17 1784 2 85976 50 Закарпатська 62055 21 1602 1 60084 10 Запорізька 104377 15 2420 0 101249 37 Івано-Франківська 86613 7 2092 4 84247 98 Київська 127071 38 2738 2 122801 55 Кіровоградська 20578 9 836 1 18923 9 Луганська 26517 23 936 4 25230 79 Львівська 137266 52 3640 6 131857 139 Миколаївська 69798 23 1837 1 67420 12 Одеська 140404 30 2968 5 135600 148 Полтавська 77724 35 1848 6 75478 63 Рівненська 79375 38 1204 0 77746 123 Сумська 77744 26 1308 1 75809 143 Тернопільська 69986 4 1196 0 68256 49 Харківська 148320 26 3494 6 143469 320 Херсонська 35635 9 1132 9 33861 46 Хмельницька 88795 26 1858 1 86106 47 Черкаська 81606 41 1301 2 79384 140 Чернівецька 79890 19 1789 0 77548 40 Чернігівська 57452 15 1339 1 55620 108

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 230 977 осіб

Одужало – 2 155 261.

Летальних випадків – 52 123.

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