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У Херсоні біля багатоповерхівок знайшли тіло студента 

У Херсоні біля багатоповерхівок знайшли тіло студента 

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Поліція встановлює причини та обставини смерті хлопця.

У Херсоні - в мікрорайоні ХБК біля однієї з багатоповерхівок - по вул. Кримська знайшли  тіло 16-річного студента.  

Як повідомляє пресслужба поліції Херсонської області, місцева жителька  подзвонила правоохоронцям і сказала, що на землі лежить молодий хлопець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Херсонського райуправління поліції, керівництво підрозділу та обласного главку. 

Наразі особа потерпілого встановлена. Ним є 16-річний студент одного з херсонських коледжів. 

Поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього. 

Нагадаємо, у Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

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