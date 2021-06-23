У Херсоні біля багатоповерхівок знайшли тіло студента 

Поліція встановлює причини та обставини смерті хлопця.

У Херсоні - в мікрорайоні ХБК біля однієї з багатоповерхівок - по вул. Кримська знайшли тіло 16-річного студента.

Як повідомляє пресслужба поліції Херсонської області, місцева жителька подзвонила правоохоронцям і сказала, що на землі лежить молодий хлопець.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Херсонського райуправління поліції, керівництво підрозділу та обласного главку.

Наразі особа потерпілого встановлена. Ним є 16-річний студент одного з херсонських коледжів.

Поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього.

Нагадаємо, у Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

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