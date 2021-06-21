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В Одеській області з вікон випали двоє маленьких дітей 

В Одеській області з вікон випали двоє маленьких дітей 

УНІАН

Наразі хлопчик та дівчинка перебувають у лікарнях.

В Одеській області в різних населених пунктах дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №2.

Попередньо встановлено, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати поралася на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.

Дівчинка випала з балкону дев'ятого поверху багатоповерхівки. 

За попередніми даними, вона гралась на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном. 

Наразі малюки перебувають в лікарні у важкому стані. Поліція з'ясовує всі обставини  інцидентів і вирішує питання про їх кваліфікації.

Нагадаємо, в Миргороді Полтавської області з вікна третього поверху багатоповерхівки випала чотирирічна дитина.

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