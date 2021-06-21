В Одеській області з вікон випали двоє маленьких дітей 

Наразі хлопчик та дівчинка перебувають у лікарнях.
В Одеській області в різних населених пунктах дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир.
Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №2.
Попередньо встановлено, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати поралася на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.
Дівчинка випала з балкону дев'ятого поверху багатоповерхівки.
За попередніми даними, вона гралась на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном.
Наразі малюки перебувають в лікарні у важкому стані. Поліція з'ясовує всі обставини інцидентів і вирішує питання про їх кваліфікації.
Нагадаємо, в Миргороді Полтавської області з вікна третього поверху багатоповерхівки випала чотирирічна дитина.