В Одесской области из окон выпали двое маленьких детей

Сейчас мальчик и девочка находятся в больницах.
В Одесской области в разных населенных пунктах двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.
Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.
Предварительно установлено, что мальчик выпал из окна второго этажа, когда мать была на кухне. Играя в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку.
Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки.
По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном.
Сейчас малыши находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства инцидентов и решает вопрос об их квалификации.
Напомним, в Миргороде Полтавской области из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний ребенок.