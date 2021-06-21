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В Одесской области из окон выпали двое маленьких детей

В Одесской области из окон выпали двое маленьких детей

УНИАН

Сейчас мальчик и девочка находятся в больницах.

В Одесской области в разных населенных пунктах двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.

Предварительно установлено, что мальчик выпал из окна второго этажа, когда мать была на кухне. Играя в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки.

По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном.

Сейчас малыши находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства инцидентов и решает вопрос об их квалификации.

Напомним, в Миргороде Полтавской области из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний ребенок.

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