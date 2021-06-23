В Херсоне возле многоэтажек нашли тело студента

Полиция устанавливает причины и обстоятельства смерти парня.
В Херсоне — в микрорайоне ХБК возле одной из многоэтажек — на ул. Крымской нашли тело 16-летнего студента.
Как сообщает прессслужба полиции Херсонской области, местная жительница позвонила правоохранителям и сказала, что на земле лежит молодой парень.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Херсонского райуправления полиции, руководство подразделения и областного главка.
Сейчас личность потерпевшего установлена. Им является 16-летний студент одного из херсонских колледжей.
Полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
Напомним, в Днепре из окна многоэтажки выпал человек. От полученных травм пострадавший скончался на месте.