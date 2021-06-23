В Херсоне возле многоэтажек нашли тело студента

Полиция устанавливает причины и обстоятельства смерти парня.

В Херсоне — в микрорайоне ХБК возле одной из многоэтажек — на ул. Крымской нашли тело 16-летнего студента.

Как сообщает прессслужба полиции Херсонской области, местная жительница позвонила правоохранителям и сказала, что на земле лежит молодой парень.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Херсонского райуправления полиции, руководство подразделения и областного главка.

Сейчас личность потерпевшего установлена. Им является 16-летний студент одного из херсонских колледжей.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

Напомним, в Днепре из окна многоэтажки выпал человек. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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