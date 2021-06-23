Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксирован 835 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 2292 выздоровели. Было проведено 48197 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
212611
|
241
|
5185
|
5
|
202942
|
229
|
Винницкая
|
71017
|
20
|
1688
|
1
|
69019
|
33
|
Волынская
|
62052
|
13
|
1190
|
4
|
60316
|
78
|
Днепропетровская
|
135339
|
36
|
4403
|
2
|
128925
|
121
|
Донецкая
|
90440
|
51
|
2335
|
6
|
87395
|
115
|
Житомирская
|
88312
|
17
|
1784
|
2
|
85976
|
50
|
Закарпатская
|
62055
|
21
|
1602
|
1
|
60084
|
10
|
Запорожская
|
104377
|
15
|
2420
|
0
|
101249
|
37
|
Ивано-Франковская
|
86613
|
7
|
2092
|
4
|
84247
|
98
|
Киевская
|
127071
|
38
|
2738
|
2
|
122801
|
55
|
Кировоградская
|
20578
|
9
|
836
|
1
|
18923
|
9
|
Луганская
|
26517
|
23
|
936
|
4
|
25230
|
79
|
Львовская
|
137266
|
52
|
3640
|
6
|
131857
|
139
|
Николаевская
|
69798
|
23
|
1837
|
1
|
67420
|
12
|
Одесская
|
140404
|
30
|
2968
|
5
|
135600
|
148
|
Полтавская
|
77724
|
35
|
1848
|
6
|
75478
|
63
|
Ровенская
|
79375
|
38
|
1204
|
0
|
77746
|
123
|
Сумская
|
77744
|
26
|
1308
|
1
|
75809
|
143
|
Тернопольская
|
69986
|
4
|
1196
|
0
|
68256
|
49
|
Харьковская
|
148320
|
26
|
3494
|
6
|
143469
|
320
|
Херсонская
|
35635
|
9
|
1132
|
9
|
33861
|
46
|
Хмельницкая
|
88795
|
26
|
1858
|
1
|
86106
|
47
|
Черкасская
|
81606
|
41
|
1301
|
2
|
79384
|
140
|
Черновицкая
|
79890
|
19
|
1789
|
0
|
77548
|
40
|
Черниговская
|
57452
|
15
|
1339
|
1
|
55620
|
108
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2230977 человек
- Выздоровели — 2155261.
- Летальных случаев — 52123.