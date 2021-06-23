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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксирован 835 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 2292 выздоровели. Было проведено 48197 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

212611

241

5185

5

202942

229

Винницкая

71017

20

1688

1

69019

33

Волынская

62052

13

1190

4

60316

78

Днепропетровская

135339

36

4403

2

128925

121

Донецкая

90440

51

2335

6

87395

115

Житомирская

88312

17

1784

2

85976

50

Закарпатская

62055

21

1602

1

60084

10

Запорожская

104377

15

2420

0

101249

37

Ивано-Франковская

86613

7

2092

4

84247

98

Киевская

127071

38

2738

2

122801

55

Кировоградская

20578

9

836

1

18923

9

Луганская

26517

23

936

4

25230

79

Львовская

137266

52

3640

6

131857

139

Николаевская

69798

23

1837

1

67420

12

Одесская

140404

30

2968

5

135600

148

Полтавская

77724

35

1848

6

75478

63

Ровенская

79375

38

1204

0

77746

123

Сумская

77744

26

1308

1

75809

143

Тернопольская

69986

4

1196

0

68256

49

Харьковская

148320

26

3494

6

143469

320

Херсонская

35635

9

1132

9

33861

46

Хмельницкая

88795

26

1858

1

86106

47

Черкасская

81606

41

1301

2

79384

140

Черновицкая

79890

19

1789

0

77548

40

Черниговская

57452

15

1339

1

55620

108

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2230977 человек
  • Выздоровели — 2155261.
  • Летальных случаев — 52123.

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