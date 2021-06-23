Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксирован 835 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 2292 выздоровели. Было проведено 48197 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 212611 241 5185 5 202942 229 Винницкая 71017 20 1688 1 69019 33 Волынская 62052 13 1190 4 60316 78 Днепропетровская 135339 36 4403 2 128925 121 Донецкая 90440 51 2335 6 87395 115 Житомирская 88312 17 1784 2 85976 50 Закарпатская 62055 21 1602 1 60084 10 Запорожская 104377 15 2420 0 101249 37 Ивано-Франковская 86613 7 2092 4 84247 98 Киевская 127071 38 2738 2 122801 55 Кировоградская 20578 9 836 1 18923 9 Луганская 26517 23 936 4 25230 79 Львовская 137266 52 3640 6 131857 139 Николаевская 69798 23 1837 1 67420 12 Одесская 140404 30 2968 5 135600 148 Полтавская 77724 35 1848 6 75478 63 Ровенская 79375 38 1204 0 77746 123 Сумская 77744 26 1308 1 75809 143 Тернопольская 69986 4 1196 0 68256 49 Харьковская 148320 26 3494 6 143469 320 Херсонская 35635 9 1132 9 33861 46 Хмельницкая 88795 26 1858 1 86106 47 Черкасская 81606 41 1301 2 79384 140 Черновицкая 79890 19 1789 0 77548 40 Черниговская 57452 15 1339 1 55620 108

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2230977 человек

Выздоровели — 2155261.

Летальных случаев — 52123.

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