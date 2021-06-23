В течение суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 15 июня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Красногоровка — со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Водяного, на Приазовье, террористы применили миномети120-го калибра и гранатометы различных систем. В направлении Светлодарска — минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В районе Марьинки и Светлодарска зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на утро 23 июня зафиксирован три нарушения режима прекращения огня у Новоселовки, Майорская у южного.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет, отметили в штабе.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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