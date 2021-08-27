Таропрогноз на 30 августа-5 сентября: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают больше сконцентрироваться.

Карты Таро работают с нашим подсознанием, поскольку она говорит с нами не словами, а через символы и знаки. Этот будут ссылки для гадания охотно дарит нам подсказки судьбы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — 30 августа — 5 сентября — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта свидетельствует о восприятии, чувственности, душевном порыве. Она рассказывает о демонстрации чувств, доверие к своей интуиции, творческие идеи, флирт, сны наяву, начало романа, всепрощения. Эта карта олицетворяет энергию любви в самом ее романтическом и идеальном аспекте. Она может означать новую влюбленность.

Также она сообщает о радостном свидания, наполненный тонким флиртом и великолепными приключениями. Но учтите, что идеальная любовь обычно имеет свою цену. Карта Таро показывает и эмоциональную чувственность с наилучшей стороны. В то же время она подсказывает вам задуматься о том, что вы вносите в отношения, а что — ваш партнер.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка мечей"

Эта карта рассказывает о заботе, нервах и переполнении эмоциями. В этот период вас могут окружать тревожные мысли, вы можете неправильно оценивать свои действия, вас может захватить желание вернуться в прошлое и все изменить, страх перед неизвестным, бессонные ночи, чувство неуверенности в себе.

Однако не волнуйтесь: темные времена скоро закончатся. В то же время иногда мы понимаем, что что-то в нашей жизни происходит неправильно и мы не можем понять, что именно. Поэтому стоит задуматься над причинами своих переживаний. Сейчас вы очень обеспокоены решением собственных проблем. Также вы можете испытывать муки совести из-за того, что плохо отнеслись к какому-то человеку.

Вы так загружены старыми проблемами, не хватает времени на новые планы. Пришло время изменить это.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Шестерка пентаклей"

Эта карта рассказывает о щедрости, решительности, дарах и уважении. Она подсказывает на получении и лишения, пожертвования, поиск желаемого. Карта Таро напоминает, что мы не можем быть великодушными со всеми людьми. Или вы получаете выгоду от подарков судьбы?

Любовь и ненависть не исключают друг друга. Выгода может оказаться потерей. Сейчас нужно разобраться в своих истинных желаниях и истинных потребностях. Стоит двигаться вперед.

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