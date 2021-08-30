Астрологический прогноз на 30 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день Гекаты – неоднозначное время, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается нами с легкостью. Нужно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты. Финансы этого дня боятся резких и неосторожных слов: нелицеприятно высказавшись по отношению к деловому партнеру, можно обидеть его, что в свою очередь негативно скажется на совместных делах.

Символ дня: крокодил.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: все оттенки оранжевого и коричневого.

Камни дня: крокодилит, топаз, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: причиной заболеваний этого дня станет ослабление иммунитета. Начавшись в этот день, они будут продолжаться долго, поэтому важно принят превентивные меры – прежде всего укрепить защитные силы организма.

Слова дня: подведение итогов.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: не стоит говорить любимому человеку всего, что вы о нем думаете – вполне вероятно, что после этого вы уже никогда не помиритесь. Брак, заключенный в этот день, долго не просуществует.

Мистика дня: можно переписать свой гороскоп, удалив из него негативные аспекты – правда, самостоятельно это сделать не удастся, понадобится помощь профессионального психолога.

Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми и посещать места, в которых до сих пор не были.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются неоднозначные люди: энергичным и целеустремленным, им, тем не менее, необходимо направлять свою энергию в мирное русло – в противном случае она может сделать их неуправляемыми.

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