30 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

Какой сегодня день

В понедельник, 30 августа, в мире отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений и Международный день Каберне Совиньон.

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В Казахстане в этот день празднуют День Конституции, в Перу — День Святой Розы из Лимы, в Турции — День Победы, в Татарстане — День Республики, в Кыргызстане — День работников архива, в Восточном Тиморе — День консультации.

Памятные даты 30 августа

1700 — началась Великая Северная война между Московским царством и Шведской империей.

1920 — в Праге создана Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем.

1991 — Азербайджан провозгласил свою независимость.

1991 — в Украинской ССР запрещена Коммунистическая партия.

1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

Церковный праздник сегодня 30 августа

30 августа православная церковь чтит память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии (Греция), и жил в III веке. Пострадал в 250 году при императоре Деки (249-251).

Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Увидев это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями.

Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, тогда как около 150 человек, которые стояли рядом, были обожжены огнем из печи. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителя. Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранном телу, а затем отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не трогали. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил с собой.

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Что нельзя делать в этот день

На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать нечистого.

На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовства — брак долго не продержится.

Приметы на 30 августа

На Мирона конечно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветряной или безветренной), судили заранее — за днем ​​Тихона: "Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает", — говорили в народе. В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно ожидать хорошую погоду.

В этот день также было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

Если небо будет красным, ждите ветров.

Солнце садится в облака, к ненастью.

Если журавли уже улетели, на Покров будут морозы.

УНИАН

Именины 30 августа

День ангела (именины) сегодня, 30 августа, празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

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