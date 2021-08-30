Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

Самое большое количество смертей от последствий коронавируса зафиксировали в США.
Число погибших из-за последствий коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек.
Об этом информирует университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным 30 августа, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135.
При этом число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.
Самое большее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.
Напомним, что:
- Минздрав не несключает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.
- Также в Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев.