Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

Самое большое количество смертей от последствий коронавируса зафиксировали в США.

Число погибших из-за последствий коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек.

Об этом информирует университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным 30 августа, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135.

При этом число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.

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Самое большее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.

Напомним, что:

Минздрав не несключает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.

того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей. Также в Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев.

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