В результате ракетного удара США в Кабуле погибли девять людей - СМИ

В результате ракетного удара США в Кабуле погибли девять людей - СМИ

Среди жертв были шестеро детей.

Девять человек погибли в результате удара ВС США в Кабуле, причем все они были членами одной семьи.

Об этом со ссылкой на родственника погибших заявил телеканал CNN.

По данным СМИ, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.

Напомним, что американские силы нанесли ракет удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации ИГ.

Также в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

Добавим, что ранее Пентагон рассказал детали авиаудара по заминированному авто.

Напомним, что 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв.

Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.

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