В Кабуле прогремел мощный взрыв: видео

Информация о жертвах нет.

В воскресенье, 29 августа, в захваченном боевиками "Талибана" Кабуле прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают СМИ, в частности афганский канал новостей TOLOnews.

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В частности, отмечается, что в столице прогремел взрыв недалеко от аэропорта. Впрочем, информации о жертвах или характере взрыва TOLOnews пока не дает.

В свою очередь, Asvaka News Agency пишет, что это был ракетный удар. По словам очевидцев, снаряд попал в жилой дом. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

О взрывах в столице сообщил и местный журналист Муслим Ширзад в своем Twitter.

Another Footage -Kabul, PD15 pic.twitter.com/IgE7Bptcpo — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

Third footage from Kabul explosion — Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/fqvZu1pgSV — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва — у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник Исламского государства, второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.

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