В Одессу привезли опасные игрушки: что обнаружили

Изделия содержат высокий уровень содержания свинца.

В Одессе во время внеплановой проверки специалисты обнаружили опасные музыкальные игрушки из линейки "Зверюшки малыши". Поставщику указанной продукции сообщено решение о запрете предоставления продукции на рынке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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В их красках и материалах доля свинца превышена в 164 раза.

Лабораторные исследования показали, что продукция содержит высокий уровень угрозы по содержанию свинца. Игрушки изготовили в Китае.

Ранее стало известно, что в Киеве обнаружили опасные полуфабрикаты и заготовки для выпечки из Италии. В частности, в продукции превышен максимально допустимый уровень (MRL) для оксида этилена.

Ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал, что недавно он устроил проверку магазинов в Одессе и был неприятно поражен. В одном из магазинов он заметил несколько упаковок просроченного печенья. А в составе этого продукта часто есть вредные добавки: Е102, Е110, Е122, Е124.

Максим Несмеянов считает, что на этикетке с такой продукцией нужно писать предупреждения, как это делают на упаковках из-под сигарет, в частности: "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". В то же время подчеркивает специалист, цена такого продукта — более ста гривен за килограмм. Часто производители идут на хитрость и "Е-шки" скрывают под названиями: "сорбат калия" или "уротропин".

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