В аэропорту Кабула после терактов восстановили эвакуационные рейсы

Количество людей, которые ждут возле аэропорта, увеличилось.

После терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправки из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

Об этом сообщает СNN Türk.

"Жители Кабула поделились информацией о том, что по состоянию на утро несколько самолетов вылетели из аэропорта Кабула", — сообщает телеканал.

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Со ссылкой на местные СМИ, телеканал сообщает, что количество людей, которые ждут возле аэропорта, увеличилось. В свою очередь британский премьер Борис Джонсон уже успел пообещать, что эвакуацию людей, несмотря на нападение, прекращать не будут. Хотя вынуждены ее ускорить, говорится 27 августа в сюжете ТСН.12.00. В ближайшие часы будут эвакуировать своих сотрудников. И афганцев — из очереди: кого успеют. "Мы всегда знали, что ситуация может быть особенно уязвимой из-за терроризма. Мы их осуждаем. Я думаю, что нападавшие — мерзкие. Но я боюсь, что это то, к чему мы должны были готовиться. Это не остановит нас. Мы продолжим эту эвакуацию ", — заверил Борис Джонсон. Напомним: Вечером 26 августа возле аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва — у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник Исламского государства, второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле.

— у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник Исламского государства, второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле. Число жертв взрывов уже превысило 100 человек: погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.

погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения. " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

за взрывы в Кабуле. Ударами в ответ грозит виновникам двойного теракта в Кабуле американский президент. Джо Байден уже поручил военным командующим разработать соответствующие планы атак, которые затронут критически важные объекты ИГИЛ. Новости мира: США разрабатывают план удара по позициям ИГИЛ

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