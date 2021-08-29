За взрывом в Кабуле стоят военные США — СМИ

Как бы там уничтожили боевиков ИГИЛ.

Взрыв в Кабуле совершили военные США, чтобы обезвредить смертника, который направлялся для теракта в местный аэропорт.

Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет на Reuters.

По словам чиновника США, который попросил не раскрывать свое имя, сегодняшний ракетный удар был нацелен по боевикам ИГИЛ. Но также отметил, что информация не точная и может измениться.

По предварительным данным, сегодняшний взрыв в Кабуле был следствием ракетных обстрелов. Один из снарядов попал 11-м районе безопасности столицы, в результате чего погибли два человека, еще трое — получили ранения.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

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