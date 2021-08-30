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США отправили в Украину 2,2 млн доз вакцины от коронавируса - Блинкен

США отправили в Украину 2,2 млн доз вакцины от коронавируса - Блинкен

Associated Press

Этот шаг способствует победе над глобальной пандемией.

Соединенные Штаты уже отправили в Украину всего примерно 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса. 

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Twitter.

"Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз, по состоянию на сегодняшний день. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", — говорится в сообщении в сервисе микроблогов. 

Напомним, ранее Украина получила еще почти 800 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании. Эти дозы препаратов Украине передали в качестве гуманитарной помощи. Отмечается, что 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650,4 тыс. доз — Польша, 46 тыс. доз — Литва.

На заседании Кабинета министров было принято решение официально зарегистрировать американскую вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Препарат Janssen пополнил перечень вакцин, которые официально разрешено использовать в Украине для вакцинации от COVID-19: Covishield, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SkBio.

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