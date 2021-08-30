США отправили в Украину 2,2 млн доз вакцины от коронавируса - Блинкен

Этот шаг способствует победе над глобальной пандемией.

Соединенные Штаты уже отправили в Украину всего примерно 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Twitter.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

"Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз, по состоянию на сегодняшний день. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", — говорится в сообщении в сервисе микроблогов.

Напомним, ранее Украина получила еще почти 800 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании. Эти дозы препаратов Украине передали в качестве гуманитарной помощи. Отмечается, что 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650,4 тыс. доз — Польша, 46 тыс. доз — Литва.

На заседании Кабинета министров было принято решение официально зарегистрировать американскую вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Препарат Janssen пополнил перечень вакцин, которые официально разрешено использовать в Украине для вакцинации от COVID-19: Covishield, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SkBio.

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