Битва твердого и жидкого шампуня: какой вывод трихолога

Действительно ли натуральные средства слишком отличаются от жидких шампуней?

Изготовлены из растительных компонентов и абсолютно безопасны для здоровья — так считает все больше женщин, выбирая твердые шампуни. Они визуально похожи на кусок мыла, а хватает их на несколько месяцев постоянного использования. Но действительно ли эти средства слишком отличаются от жидких шампуней, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 14 октября.

Твердыми шампунями Ирина Сербин пользуется более двух лет. Выбирает только те, которые из натуральных компонентов. Женщина заметила: голову мыть ей нужно теперь не так часто. Важно для Ирины и что шампуни — экологические. Стоимость бруска — 210 гривен.

Одна из тех, где производят растительную косметику — свое хобби Инна Скаржинская сделала семейным бизнесом. Натуральные экстракты добавляют в твердые шампуни, а еще — молотый тимьян и крапиву. Все нужно тщательно перемешать.

В обычных жидких шампунях дает пену и вымывает грязь ассорти поверхностно-активных веществ. В твердых — это кокосульфат. И его нужно — правильно сбалансировать. Потому что некоторые производители, говорит Инна, вещества дают так много, что кожа головы — может чесаться, а волосы — выпадать

Стоит брусок 260 гривен. От обычного мыла такой шампунь отличается не только составом, но и низким уровнем Ph. Кроме того, мыло, уверяет Инна, не способно волосы так хорошо вымыть и сделать шелковистыми.

Между тем журналистка ТСН пользуюсь обычным жидким шампунем. Он ее устраивает, поскольку волосы не становится жирными около двух дней. К тому же средство недорогое. Большой флакон стоит 62 гривны.

Но чувствует разницу между шампунями кожа головы? Рассказывает трихолог Татьяна Остапец.

Она осматривает Ирину — секущихся кончиков у женщины мало. А волосы журналистки оказались более ломкими, чем у Ирины.

Однако представительницы СМИ рекомендуют активнее пользоваться бальзамами и масками. И тщательно ополаскивать поверхностно-активные веществами. Ирине же — советует периодически мыть голову лечебным средством глубокого очищения. А вот неоспоримого победителя в битве шампуней — определить не смогла.

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