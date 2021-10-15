В США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга

Дефолт в США еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает повышение "потолка" госдолга на 480 миллиардов долларов.

Об этом информирует Белый дом.

"В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.

Заметим, что ранее Минфин США предупредил, что если до 18 октября 2021 года сделать все необходимые для утверждения лимита действия, то стране теоретически грозит дефолт.

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Заметим, что в США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Интересно, что в США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе. Ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение поднять "потолок" долга из-за политических разногласий с демократами.

Добавим, что теперь у законодателей будет чуть меньше двух месяцев для того, чтобы наработать новый финансовый законопроект, который будет учитывать интересы всех сторон.

Напомним:

Руководительница Министерства финансов США Джанет Єллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. Она предостерегла, что 18 октября США дойдет до "долгового потолка", а это может повлечь финансовый кризис . Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долгового потолка".

. Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долгового потолка". В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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