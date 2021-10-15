Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют себя узнать лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 октября 2021 рассказывает, что Близнецов могут обидеть, а Девы устали.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева кубков"
Раскройте свой потенциал. В любви действуйте открыто. На работе прислушайтесь к интуиции.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы берете на себя больше, чем можете преодолеть. В отношениях вас ожидают испытания. На работе будет трудно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка мечей"
Вас могут обидеть. В отношениях вас ожидают новые вызовы. А на работе скройте ваши чувства.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Скрытое может стать явным. В любви работайте над собственными комплексами. На работе страхи могут вылезти на поверхность.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В отношениях откройте свои чувства. На работе время немного передохнуть.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вы устали. В отношениях будет нелегко. В движении по карьерной лестнице время отдохнуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях наслаждайтесь успехом. На работе не забывайте об отдыхе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях идите навстречу второй половинке. На работе уважайте свою позицию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Солнце"
Вам светит солнце. В отношениях не стоит ссориться. А в движении по карьерной лестнице сейчас нет преград.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получаете маленькие, но вознаграждения. В отношениях ожидайте сюрпризов. А на работе надейтесь на премию.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король мечей"
Пробуйтеся смягчить ваш характер. В отношениях покажите ваше доброе сердце. А на работе смело двигайтесь вперед.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви время расслабиться. А на работе возьмитесь за новый проект.
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