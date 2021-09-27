Народные приметы, обряды и обычаи 27 сентября

Осенью долго не исчезают мухи — осень будет протяжной и снег ляжет поздно.

27 сентября верующие и церковь почтили память Воздвижения честного и животворящего Креста Господня и упокоения святителя Иоанна Златоуста.

27 сентября: церковный праздник

Воздвижения Честного Креста Господня (Воздвижения, Сдвиг) — большой праздник, который празднуется христианами в память об обнаружении креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Историки Восточной Церкви считают, что прежде всего два события легли в основу установления этого праздника: нахождение в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса, и возвращение этого креста с Персии в Иерусалим в VII веке. Само слово "воздвижение" означает "подъем", то есть торжественный обряд почитания и прославления Креста Господня.

27 сентября: народные традиции

На Закарпатье Воздвижения было последним днем заготовки орехов ( "потому что остались только не червивые") и яблок, которые держали на зиму. С этого дня начинают улетать дикие гуси. Говорили: "Свитку на Воздвижения снимай, а кожух надевай", а также "Кто не обсеялся до Честного Креста (так в народе называли этот праздник), то не стоит собачьего хвоста".



27 сентября: украинские народные приметы

Осенью долго не исчезают мухи — осень будет протяжной и снег ляжет поздно.

Пчелы плотно затягивают глазки в ульях прополисом — на холодную зиму, а оставляют леток почти открытым — на теплую зиму.

Когда сеют в ненастье, то в хлебе будет много метлы.

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

27 сентября: что стоит сделать

Человек, заблудится в этот день в лесу — должна снять с себя и стряхнуть одежду, а затем прочитать молитву.

Также следует быть милостивым, помогать немощным, заниматься благотворительностью.

27 сентября: что категорически запрещено делать

Переходить следы на дороге.

Начинать важные дела.

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