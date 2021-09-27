Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: нужно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты. Финансы этого дня боятся резких и неосторожных слов: нелицеприятно высказавшись по отношению к деловому партнеру, можно обидеть его, что в свою очередь негативно скажется на совместных делах.
Символ дня: свиток, книга, карты Таро.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 4
Цвет дня: красный и черный.
Камни дня: янтарь, сапфир, нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренные суставы.
Болезни дня: вероятны боли в спине. Начавшись в этот день, они будут продолжаться долго, поэтому важно принять превентивные меры – прежде всего укрепить защитные силы организма.
Слова дня: цыплят по осени считают.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: не стоит говорить любимому человеку всего, что вы о нем думаете, – нужно оставить себе путь к отступлению
Мистика дня: можно изучать Библию, Коран и эзотерические трактаты.
Табу дня: нельзя использовать во зло чужие тайны и секреты.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди консервативные и упрямые, которые с трудом приноравливаются к новым условиям жизни и не воспринимают чужих аргументов, какими бы справедливыми они ни были. Из них получаются хорошие проповедники, преподаватели и философы.
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