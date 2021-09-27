27 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине в кафедральных соборах совершают обряд воздвижения креста.
Какой сегодня день
В понедельник, 27 сентября, в мире отмечают Всемирный день туризма. В Украине этот день также отмечают День туризма, а также День машиностроителя и День воспитателя и дошкольных работников, в Ужгороде празднуют День города. В Бельгии в этот день празднуют День единства франкоязычного сообщества.
Памятные даты 27 сентября
- 1802 — российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, отмененного его бабушкой Екатериной II.
- 1895 — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесших наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия).
- 1937 — в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.
- 1941 — в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации".
- 1977 — запущена в действие первая атомная электростанция Украинской ССР — Чернобыльская АЭС.
- 1998 — основана компания Google.
Церковный праздник сегодня 27 сентября
27 сентября православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или, как говорят в народе, "Воздвиженье".
Это один из главных праздников в восточной христианской традиции. Происходит оно из первой половины IV века, когда в Иерусалиме был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя начинать важные дела
- Нельзя ходить в лес
- Запрещено ругаться и ссориться
- Не стоит заключать брак
Приметы на 27 сентября
В народе этот праздник называют короче — Воздвиженье. "На Воздвиженье земля движиться ближе к зиме",а потому с этого времени наступают холодные дни и птицы улетают в теплые края. Юг, по народным представлениям, — это теплая страна, где никогда не бывает зимы и где живут только птицы и змеи.
Главные праздничные мероприятия проходили в церквях. В Украине этот день в кафедральных соборах совершают обряд воздвижения креста. Украшенный цветами или цветными лентами крест высоко поднимают и опускают к земле. Вернувшись из храма, крестьяне обычно приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.
- Птицы дружно улетели в теплые края — ждать суровой зимы.
- Паутина стелется повсеместно — к теплу; мало паутины — на сухую осень.
- Хорошо уродился щавель — на теплую зиму.
- Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.
- Бабье лето ненастное — осень сухая.
Именины 27 сентября
День ангела (именины) сегодня, 27 сентября, отмечает только Иван.
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