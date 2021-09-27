Астрологічний прогноз на 27 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: потрібно дотримуватися спокою, не реагувати на провокації і не дозволяти втягувати себе в конфлікти. Фінанси цього дня бояться різких і необережних слів: безсторонньо висловившись стосовно ділового партнера, можна образити його, що своєю чергою негативно позначиться на спільних справах.

Символ дня: сувій, книга, карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: бурштин, сапфір, нефрит.

За яку частину тіла відповідає: крижі, тазостегнові суглоби.

Хвороби дня: вірогідні болі в спині. Почавшись цього дня, вони триватимуть довго, тому важливо вжити превентивних заходів — насамперед зміцнити захисні сили організму.

Слова дня: восени і курчата курми будуть.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: не варто говорити коханій людині все, що ви про неї думаєте, — потрібно залишити собі шлях до відступу

Містика дня: можна вивчати Біблію, Коран і езотеричні трактати.

Табу дня: не можна використовувати на зло чужі таємниці і секрети.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди консервативні і вперті, які насилу пристосовуються до нових умов життя і не сприймають чужих аргументів, якими б справедливими вони не були. З них виходять хороші проповідники, викладачі та філософи.

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