ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения коронавируса — WSJ

В ВОЗ считают, что новая инициатива поможет ускорить расследование происхождения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения стремится возобновить расследование происхождения пандемии COVID-19 и уже собрала команду из 20 ученых для поиска новых доказательств.

Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщает The Hill.

Отмечается, что в так называемую Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов входят специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты по генетике и болезням животных.

Ученым планируют поручить изучить, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории, а также провести более широкое расследование будущих вирусных рисков и связей с поведением человека.

В ВОЗ считают, что новая инициатива поможет ускорить расследование происхождения COVID-19, которое рискует затянуться, тогда как образцы крови первых жертв коронавируса могут стать непригодными для использования.

Заметим, что во вторник на Генеральной ассамблее ООН президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать мировые научные мысли, но по-прежнему выступает против "политического маневра в любой форме".

Как сообщалось, в мартовском отчете Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

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В июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что исключение версии об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае пока "преждевременно".

Однако тогда Китай не позволил Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование происхождения коронавируса.

Напомним, что приезду команды экспертов в Ухань предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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