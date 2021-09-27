Народні прикмети, обряди і звичаї 27 вересня

Восени довго не зникають мухи — осінь буде протяжною і сніг ляже пізно.

27 вересня віряни та церква вшановують пам'ять Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього та упокоєння святителя Йоана Золотоустого.

27 вересня: церковне свято

Воздвиження Чесного Хреста Господнього (Здвиження, Здвиг) - велике свято, що святкується християнами в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Історики Східної Церкви вважають, що передусім дві події лягли в основу встановлення цього свята: віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті. Саме слово "воздвиження" означає "піднесення", тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.

27 вересня: народні традиції

На Закарпатті Здвиження було останнім днем заготівлі горіхів ("бо залишилися лише нечервиві") та яблук, котрі тримали на зиму. З цього дня починають відлітати дикі гуси. Казали: "Свитку на Здвиження скидай, а кожух одягай", а також "Хто не обсіявся до Чесного Хреста (так у народі називали це свято), той не варт собачого хвоста".



27 вересня: українські народні прикмети

Восени довго не зникають мухи — осінь буде протяжною і сніг ляже пізно.

Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом — на холодну зиму, а залишають льоток майже одкритим — на теплу зиму.

Коли сіють у негоду, то у хлібі буде багато мітли.

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

27 вересня: що варто зробити

Людина, яка заблукає цього дня в лісі – повинна зняти з себе та струсити одяг, а потім прочитати молитву.

Також варто цього дня бути милостивими, допомагати немічним, займатися благодійністю.

27 вересня: що категорично заборонено робити

Переходити сліди на дорозі.

Розпочинати важливі справи.

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