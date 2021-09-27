Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 сентября 2021 рассказывает, что Овнам пора действовать, а Раки могут смело двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы огонь. Пришло время действовать. В отношениях добавьте драйва. А в рабочих вопросах — энергичности.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева жезлов"
Добавьте страсти во все, что вы делаете. В сексе попробуйте что-то новое. Оседлайте удачу на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте чувства и разум. В любви овладейте свои стремления. На работе вы можете достичь большего.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях жадно воспринимайте новое. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Счастье вас сопровождает. В любви смело завоевывайте новые вершины. В делах не бойтесь продвигаться вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет трудно. Но вы справитесь. В любви вам могут сделать больно. На работе придется стиснуть зубы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли немало. В отношениях иногда позволяйте себе быть слабым или слабой. На работе можно иногда расслабиться.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. В отношениях работайте над чем вместе. На работе запланируйте новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Умеренность"
Ищите золотую середину. В отношениях сбалансируйте эмоции и интеллект. На работе не гонитесь за всем и сразу.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Уравновесит свои стремления. В любви стоит найти опору. На работе старайтесь чего-то другого.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Завоевывайте новые территории. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе поставьте амбициозную цель.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка кубков"
Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе устройте корпоратив.
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