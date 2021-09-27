Россия выделит на содержание ОРДЛО более 900 млрд рублей — СМИ

Действия РФ "направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику", считает разведка.

Российская Федерация в течение 2022-2024 годов планирует выделить на социально-экономические потребности временно оккупированных территорий Украины более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).

Об этом говорится в одобренной правительством РФ "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий", которая оказалась в распоряжении проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".

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Согласно документу, в ОРДЛО проживают около 2,9 миллиона человек, 38% из которых являются пенсионерами. Средняя зарплата на территории оккупированного Донбасса достигает 15 тысяч рублей, что "на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области".

"В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что военная составляющая содержания группировок "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

"Сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику", — рассказал представитель одного из разведывательных органов Украины.

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По его словам, программу поддержки "территории 1" и "территории 2" (Донецк и Луганск соответственно, — Ред.) правительство России приняло недавно, во время отдельного заседания, посвященного оккупированным территориям.

После этого заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров приехал в Ростов, "провел совещание с представителями так называемых "правительств" Донецка и Луганска, довел руководящие указания и уже мы видим реализацию", резюмировали в разведке.

Как сообщалось, жителей оккупированного Донбасса массово свозили для участия в выборах в России. По данным правозащитников, участие в российских выборах приняли ориентировочно 200 тыс. жителей оккупированного РФ Донбасса, большинство из которых голосовало за партию Путина "Единая Россия".

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