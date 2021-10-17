Народные приметы, обряды и обычаи 17 октября

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

17 октября верующие и церковь чтит память священномученика Ерофея, епископа Афинского, благоверного князя Владимира Ярославича, Новгородского, чудотворца, святых Елладия и Онисима, затворников Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Гаия, Фауста, Евсевия i Херимона, священномученика Петра Капитолийского, мучениц Домнина и дочерей ее Виринеи (Вероники) i Проскудии (Просдокы), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого. Мучеников Давикта (Адавкта) i дочери его Калисфении, святителя Стефана Щиляновича.

17 октября: церковный праздник

Священномученик Ерофей, епископ Афинский, был членом афинского ареопага и обращен ко Христу апостолом Павлом вместе с Дионисием Ареопагиту (память 16 октября). Святой был рукоположен апостолом Павлом в сан епископа. По преданию, епископ Ерофей присутствовал вместе с епископом Дионисием при погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святитель Ерофей в 1 веке мученической смертью.

17 октября: народные традиции

Ранее в этот день в народе делали особую настойку. Для этого заранее сушат душистые травы (зверобой, майоран, донник, душицу, чабрец, полынь, мяту, анис), заливают их водкой и в течение месяца настаивают в темном месте. Эту настойку принимают при отсутствии аппетита и при желудочных заболеваниях.

Также в этот день старались не употреблять алкогольные напитки, так как верили, что в этот день в пьяного человека может бис поселиться и довести ее до безумия. Также был большой риск быть обманутым, не поддавайтесь на уговоры.

17 октября: украинские народные приметы

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья жди резкого похолодания.

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17 октября: что следует делать

Хозяйки 17 октября традиционно обращались и проветривали зимнюю одежду с обувью. Вы тоже можете следовать этому обычаю, подготовьтесь к холодам заранее, чтобы потом зима не застала врасплох.

17 октября: что категорически запрещено делать

ходить в лес, чтобы не вцепился блуд;

праздновать свадьбу, потому что брак будет несчастливым.

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