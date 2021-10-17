Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими – взаимное непонимание может привести к ссорам и конфликтам. Для дел – даже домашних – лучше выбрать другое время. Рекомендуется заниматься благотворительностью – подавать милостыню, помогать нуждающимся.
Символ дня: чаша Грааля, сердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 3
Цвет дня: голубой, лазоревый.
Камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл, лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: стоит отказаться от любого хирургического вмешательства. Нужно пить как можно больше воды и не употреблять жирную и тяжелую пищу.
Слова дня: выбор между духом и материей.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Отношения дня: нельзя ссориться с близким человеком – даже незначительная размолвка может разрушить отношения.
Мистика дня: можно проводить обряды, основанные на силе воды.
Табу дня: пролитая вода или разбитая стеклянная посуда могут стать плохой приметой.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются добрые и милосердные люди, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Единственное, что может помешать им в осуществлении этой благородной миссии, – это присущая им застенчивость, поэтому главное для них – научиться ее преодолевать.
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