Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якіої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: потрібно якомога менше спілкуватися з оточенням — взаємне нерозуміння може привести до сварок і конфліктів. Для справ — навіть домашніх — краще вибрати інший час. Рекомендується займатися благодійністю — подавати милостиню, допомагати нужденним.

Символ дня: чаша Грааля, серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 3

Колір дня: блакитний, лазуровий.

Камені дня: рожеві перли, жовтий корал, лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: варто відмовитися від будь-якого хірургічного втручання. Потрібно пити якомога більше води і не вживати жирну і важку їжу.

Слова дня: вибір між духом і матерією.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Взаємини дня: не можна сваритися з близькою людиною — навіть незначна сварка може зруйнувати стосунки.

Містика дня: можна проводити обряди, засновані на силі води.

Табу дня: пролита вода або розбита скляна посуд можуть стати поганою прикметою.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються добрі і милосердні люди, готові прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Єдине, що може перешкодити їм у здійсненні цієї благородної місії, — це притаманна їм сором'язливість, тому головне для них — навчитися її долати.

Гороскопи на жовтень 2021:

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