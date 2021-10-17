Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якіої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: потрібно якомога менше спілкуватися з оточенням — взаємне нерозуміння може привести до сварок і конфліктів. Для справ — навіть домашніх — краще вибрати інший час. Рекомендується займатися благодійністю — подавати милостиню, допомагати нужденним.
Символ дня: чаша Грааля, серце.
Стихія дня: Дерево.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 3
Колір дня: блакитний, лазуровий.
Камені дня: рожеві перли, жовтий корал, лазурит, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: варто відмовитися від будь-якого хірургічного втручання. Потрібно пити якомога більше води і не вживати жирну і важку їжу.
Слова дня: вибір між духом і матерією.
Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.
Взаємини дня: не можна сваритися з близькою людиною — навіть незначна сварка може зруйнувати стосунки.
Містика дня: можна проводити обряди, засновані на силі води.
Табу дня: пролита вода або розбита скляна посуд можуть стати поганою прикметою.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються добрі і милосердні люди, готові прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Єдине, що може перешкодити їм у здійсненні цієї благородної місії, — це притаманна їм сором'язливість, тому головне для них — навчитися її долати.
Гороскопи на жовтень 2021:
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2021 року
- Зодіакальний гороскоп на жовтень 2021 року для всіх 12 знаків
- Яким знакам зодіаку пощастить у коханні в жовтні 2021 року
- Які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2021 року
- Любовний гороскоп на жовтень 2021 року